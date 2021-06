Kai Havertz, 22 ans, actuellement à l’Euro 2020 avec l’Allemagne, il retrouvera de nombreux coéquipiers lors du huitième de finale contre l’Angleterre, demain à 18h sur la pelouse de Wembley.

Le mythique stade de Wembley sera le théâtre d’une superbe huitième de finale entre l’Angleterre et l’Allemagne, Kai Havertz, international allemand évoluant à Londres, à Chelsea plus précisément affrontera de nombreux coéquipiers. Il confie juste avant cette affiche que se sera forcement un match spécial pour lui : « C’est un match spécial pour moi. Je connais des joueurs, j’habite à Londres depuis un an, mais en général, j’aborde le match comme n’importe quel autre. Ce sera un gros match pour nous et nous allons faire tout notre possible pour sortir vainqueurs. Ils ont certains des meilleurs joueurs du monde. Bien sûr, ils ont encore une marge de progression, mais offensivement, ils ont une grande qualité individuelle. Ce sera un gros match. »