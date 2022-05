Milieu de terrain du club espagnol de Villarreal, Etienne Capoue est revenu sur le parcours européen de son équipe et il est très fier d’avoir été jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions.

L’ancien joueur de Watford rend hommage au club espagnol pour son parcours, marqué par les éliminations de la Juventus Turin en huitièmes de finale et du Bayern Munich en quarts de finale. “Ça a été un bon voyage, on a pu mettre Villarreal sur la carte de l’Europe cette année. On a fait une belle campagne. On a su sortir des gros. On a mis un peu de pression sur Liverpool.” A expliqué l’ancien joueur du Toulouse FC.