Pour l’ancien footballeur Rivaldo, un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ne serait pas forcément signe de réussite pour la formation de Zinedine Zidane. Gare au flop !

Depuis déjà plusieurs jours, la rumeur d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid fait la Une des journaux italiens et espagnols. Trop cher pour la Juventus Turin, qui doit débourser 31 millions d’euros chaque année pour ses beaux yeux, le Portugais pourrait en effet retourner vers son dernier amour. Une perspective qui n’enchante pas forcément la légende du football brésilien Rivaldo, qui redoute un flop de Cristiano Ronaldo à son retour en Espagne. Dans une interview publiée sur le site de Betfair, le Ballon d’Or 1999 a mis en garde les dirigeants du Real.

« Cela rendrait les Madridistas très heureux, mais ce serait aussi un risque. Il faut reconnaître que le CR7 qui a quitté le Real Madrid il y a quelques années n’est plus le même qu’aujourd’hui. Bien sûr, il continuera à marquer beaucoup de buts et à faire la différence, montrant son énorme détermination sur le terrain, mais on lui en demandera peut-être trop à ce stade de sa carrière. Si ça ne marche pas, son statut d’idole pourrait être endommagé. »