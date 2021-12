Emmanuel Petit ne serait pas étonné si Kylian Mbappé snobait le PSG et le Real Madrid cet été pour rejoindre Newcastle.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé semble toujours déterminé à rejoindre le Real Madrid gratuitement en fin de saison. Un cataclysme que le PSG souhaite absolument éviter. Mais pendant que les dirigeants du club négocient une prolongation de contrat avec le Français, d’autres prétendants pourraient pointer le bout de leur nez. C’est en tout cas ce que prédit Emmanuel Petit, qui n’exclut pas une manœuvre de Newcastle cet été.

« Tout peut arriver », a lancé le consultant de RMC Sport dans une interview accordée au site Gambling.com. « Nous voyons ce qui s’est passé avec Newcastle United – il y a eu des rumeurs et on ne sait jamais ce qui va se passer à la fin de la journée, les choses peuvent tourner très facilement et très rapidement. Il y a un grand lien avec le Real Madrid et je sais que dans son esprit, quand il était enfant, il rêvait de jouer pour des clubs comme celui-ci, à cause des stars qu’ils ont là-bas et de l’histoire du club. Peut-être qu’il s’intéresse au Real Madrid parce qu’il est fatigué de ce qui se passe ici en France. Je pense qu’il a parfois le sentiment de ne pas avoir la même reconnaissance que des joueurs comme Messi ou Neymar. »