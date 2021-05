Annoncé en Catalogne ces derniers jours, Gerson pourrait finalement s’engager avec l’Olympique Lyonnais dans les semaines venir. Flamengo veut vendre ce qui faciliterait les affaires de Juninho.

Juninho pourrait faire une superbe affaire en enrôlant une pépite brésilienne. Annoncé au FC Barcelone, Gerson (23 ans), ne devrait finalement pas filer en Espagne mais plutôt en France. Juninho fait fonctionner son réseau brésilien et ce dernier l’a amené jusqu’à Flamengo. Le club brésilien, à la recherche de liquidités, souhaite clairement vendre pour régler sa situation financière. L’Olympique Lyonnais pourrait profiter de cette situation délicate pour passer à l’action.

Depuis le début de la saison au Brésil, Gerson a disputé 6 rencontres pour 1 but et 2 passes décisives. Estimé à 14 millions d’euros, le jeune milieu de terrain est arrivé très tôt en Europe et plus précisément à l’AS Roma alors qu’il n’avait que 21 ans. En Italie, il n’a jamais réussi à s’imposer malgré un prêt à la Fiorentina et est donc rentré au Brésil, à Flamengo où il enchaîne désormais les très bonnes performances. Son acclimatation à l’OL pourrait être faciliter avec les nombreux brésiliens qui composent désormais l’effectif rhodanien. Une opération qui viendrait néanmoins boucher le milieu de terrain lyonnais déjà très performant.