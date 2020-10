Manchester City ne perd pas de vue Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone au mois de juin. Le club de Premier League assume presque officiellement son interêt pour la Pulga. Un compromis pourrait même être trouvé entre les deux clubs avec un départ dès janvier.

D’abord un peu langue de bois à ce sujet, le directeur des opérations du club anglais Omar Berrada a confirmé l’interet de son club pour Messi. “Si c’était devenu une vraie possibilité cet été, on l’aurait envisagé. C’est clairement l’un des meilleurs joueurs du monde donc je pense que n’importe quel club voudrait avoir Messi dans son équipe. (…) Nous verrons si cela devient une possibilité un jour. S’il quitte Barcelone et que cela devient quelque chose d’envisageable, nous pourrions explorer cette option” a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à The Athletic.

Manchester City est d’ailleurs prêt à sortir l’artillerie lourde pour convaincre Messi de les rejoindre. Le club anglais serait prêt à offrir au natif de Rosario un contrat de 5 ans avec un salaire annuel brut de 100 millions d’euros… Une information que rapporte notamment le média anglais Daily Star qui assure que Manchester est prêt à relancer Messi en janvier.

Vendre Messi au mercato d’hiver est la seule option pour le Barça pour réaliser une vente. Si l’Argentin va au bout de son contrat, en juin, il sera libre. Cette hypothèse est donc parfaitement crédible. Affaire à suivre.