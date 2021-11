L’entente entre ces deux stars du football international a une nouvelle fois éclaté au grand jour lors des deux matchs de l’équipe de France. Notamment face à la Finlande où une combinaison entre le joueur du Real Madrid et du PSG a permis aux Bleus de débloquer le match.

Le duo Benzema-Mbappé est une « formule qui marche » selon Didier Deschamps. Cette trêve internationale a permis aux Bleus de conforter leur nouveau système de jeu en 3-5-2 . Ce nouveau schéma semble mieux convenir aux tricolores sur le point de vue offensif. Lors du premier matchs face au Kazakhstan (8-0), où une victoire qualifiait les Bleus à la Coupe du Monde 2022, Mbappé a inscrit un triplé en première mi-temps. Benzema lui en est allé de son doublé bien servi par Théo Hernandez sur son premier but, il reçoit ensuite une offrande de l’attaquant parisien sur le second.

Un une-deux qui délivre les Bleus face à la Finlande

Ensuite face à la Finlande (0-2), l’entrée du buteur du Real Madrid à la 57e a changé toute la physionomie du match. Seulement dix minutes plus tard, il combine parfaitement avec le natif de Bondy qui lui remet le ballon en une-touche dans la surface et l’ancien joueur de l’OL finit par un plat du pied. Le ballon est contré est fini dans les filets de Hradecky ce qui n’enlève rien à la beauté du but et du mouvement des deux attaquants de l’équipe de France. Leur complicité sur le terrain saute aux yeux, les deux se cherchent en permanence et cela se matérialise par une statistique frappante face à la Finlande. Selon Opta, Karim Benzema est le joueur que Kylian Mbappé a le plus trouvé sur le terrain, avec pas moins de huit passes pour le Madrilène. Inversement, la moitié des passes de Karim Benzema ont été à destination de l’attaquant de 22 ans (10 sur 20). Et tout cela en même pas 35 minutes.

Une réunion au Real Madrid dès le mois de janvier ?

Alors forcément on se pose la question est-ce que cette association pourrait être aussi efficace en club et notamment au Real Madrid ? Cela devrait se faire la prochaine saison puisque Karim Benzema est en contrat jusqu’en 2023 avec la Maison Blanche et tout le monde sait que Mbappé est la priorité du club madrilène au prochain mercato estival et que lui rêve de jouer pour ce club. Mais attention, une réunion de ces deux joueurs dès cet hiver n’est pas impossible. En effet, le Real Madrid pourrait offrir une indemnité de transfert au PSG pour recruter Kylian Mbappé dès le mercato hivernal et ainsi s’éviter une concurrence pour le recruter libre l’été prochain. Du reste, avec un Benzema au meilleur de sa forme, potentiel Ballon d’Or, le Real Madrid peut envisager de réaliser une grosse saison, avec pourquoi pas un doublé Liga / Ligue des champions. Mais pour cela, il aura besoin de Mbappé au plus vite ! Affaire à suivre…