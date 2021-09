Le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund, Marco Rose, pense que le prodige norvégien pourrait finalement ne pas partir l’été prochain.

« Il a toujours un contrat sur le long terme avec nous. Ce n’est pas parce que le public parle constamment de son départ du BvB l’été prochain que cela doit nécessairement être le cas. Au final, Erling doit décider lui-même où il voit son avenir. Dans tous les cas, nous sommes heureux qu’il joue actuellement pour nous. Puis, peut-être qu’il restera plus d’une seule saison si nous écrivons une histoire extraordinaire ici », a déclaré le technicien allemand dans les colonnes de Sport Bild.

Rappelons qu’Erling Haaland est convoité par tous les plus grands clubs du monde, le Real Madrid et le PSG en tête, mais aussi Chelsea, entre autres. Il dispose en outre d’une clause de départ à prix limité en 2022 pour l’une de ces grandes écuries : 75 millions d’euros pour l’instant et 90 millions d’euros au maximum selon ses performances. A ce prix-là, il est fort peu probable que le Norvégien reste davantage dans la Ruhr…