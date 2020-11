Il y a quelques jours Samuel Eto’o a fait les gros titres des journaux après avoir été victime d’un accident de la route. Aujourd’hui, le joueur et son entourage vont bien et il fait de nouveau parler de lui. Ce dernier pourrait tout bonnement reprendre sa carrière professionnelle.

Va-t-on revoir Samuel Eto’o sur un terrain de football ? C’est la question que le monde du football est en mesure de se poser. Morris Pagniello, un homme d’affaires italo-australien et qui dirige le club de D3 espagnole du Racing Murcia lance l’idée d’un retour de l’ancienne star du FC Barcelone.

« Je parlais avec Tim Cahill, un ancien d’Everton, c’est un joueur que je veux recruter. On a parlé de lui, et d’un autre joueur passé par la Premier League… Le nom d’Eto’o est sorti dans notre conversation, ça serait parfait pour nous, pour notre club et le foot modeste. L’opération pour qu’Eto’o signe avec nous, c’est du 50-50 actuellement. On le saura la semaine prochaine. On a un plan B, sinon. On a plusieurs investisseurs du Mexique et des Emirats qui peuvent financer l’opération. (…) Si on le recrute, c’est déjà acté avec le coach qu’il sera aligné. » À en croire le dirigeant, Samuel Eto’o pourrait donc retrouver les terrains européens à l’âge de 39 ans. Affaire à suivre…