De retour en Ligue 1 cette saison avec l’ESTAC, Adil Rami est ravi et il s’est confié dans les colonnes du « Parisien. »

« Je n’ai peur de rien. Je fracasse les cases dans lesquelles on essaye de me mettre ! Je savais que si je retrouvais une famille avec des coéquipiers, ça fonctionnerait. Et reparler français aussi m’intéressait. J’ai passé plus de la moitié de ma carrière à l’étranger et j’en avais un peu marre de toujours me concentrer pour trouver le mot juste dans une autre langue. À la fin, j’étais aussi traducteur, puisque je parle très bien quatre langues. Mais bon, c’est aussi une fierté pour moi qui était nul à l’école. Qui aurait cru qu’un type comme moi, qui aurait dû être jardinier, en arriverait là ? » L’ancien joueur de l’OM pourra d’ailleurs retrouver son ancienne équipe au Stade Vélodrome le week-end prochain lors de la 15e journée de Ligue 1.