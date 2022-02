L’Olympique de Marseille a fait match nul cet après-midi sur la pelouse de Troyes (1-1). C’est Yoann Touzghar qui a égalisé dans les derniers instants du match pour priver l’OM des trois points. Après la rencontre Boubacar Kamara regrette cette égalisation mais ne tire pas la sonnette d’alarme.

« Je pense qu’on a fait un bon match, on gérait bien… C’est décevant, mais on doit se reposer et espérer gagner dimanche (prochain). C’est le football, ça peut basculer à tout moment. Il faut oublier ce match et se concentrer sur la suite. On est toujours deuxième du championnat, donc je pense qu’on est dans le vrai », a déclaré le milieu de terrain olympien après le match au micro de Canal + Sport.