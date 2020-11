Ces dernières années, le PSG a démarré sur les chapeaux de roue ses campagnes européennes avec des phases de poules toujours réussies avant de connaître derrière des éliminations en huitièmes ou en quart de finale jusqu’à la saison dernière et la première participation du club à une finale de Champions League perdue contre le Bayern Munich. Mais cette saison, la donne est différente car le club parisien connaît de grandes difficultés qui pourraient le conduire à une élimination précoce de la compétition. Est-ce envisageable ?

Des débuts difficiles pour le PSG

Après avoir été battus 2-1 par le RB Leipzig, le Paris Saint-Germain se retrouve troisième du groupe H avec 3 points derrière Manchester United et Leipzig qui occupent tous les deux la première place avec 6 points. En effet, les Parisiens n’ont pour l’heure obtenu qu’une victoire difficile à l’extérieur chez les Stambouliotes de Basaksehir et ils se sont inclinés face aux Red Devils 1-2 à domicile ce qui les place dans une situation très difficile pour une éventuelle qualification en 8ème de finale sur laquelle vous pourrez d’ailleurs parier avec France Pari.

De plus, il faut noter qu'il y a actuellement de nombreux blessés du côté du club parisien avec plusieurs joueurs majeurs et pas des moindres tels que Neymar, Mbappé, Bernat, Kehrer, Kimpembe, Verrati, Icardi, Keane, Gueye, Florenzi ou encore Sarabia. Dès lors, la trêve internationale tombe plutôt bien car avec un tel effectif décimé, l'entraîneur allemand Thomas Tuchel ne dispose pas de toutes les armes pour retourner la situation dès le 24 novembre avec la réception de Leipzig contre qui les Parisiens n'auront d'autres choix que de gagner ce qui sera difficile sans les retours conjugués de plusieurs stars de l'effectif.

Des raisons de croire en la qualification ?

Bien entendu, tout n’est pas encore fini pour les Parisiens, loin s’en faut, et il leur reste encore trois matchs pour s’assurer une qualification. À ce titre, il y a plusieurs raisons d’y croire car outre les retours de blessure des joueurs importants du club, le PSG est actuellement sur une excellente série en Ligue 1 avec notamment une victoire plus que probante 3-0 face à Rennes et des victoires successives face à Nantes, Nice ou encore Dijon avec à chaque fois des clean sheets réalisées.

Par ailleurs, si Leipzig est en forme en ce moment avec une seconde place de la Bundesliga, on ne peut pas dire que ce soit le cas de Manchester United qui occupe une triste 14ème place en Premier League avec un parcours en dents de scie et une instabilité chronique qui pourrait bien profiter aux Parisiens. Dès lors, même si le déplacement en terres mancuniennes sera difficile, l’adversaire sera toutefois à leur portée et avec les doubles réceptions de Leipzig et surtout des Turcs de Basaksehir, il est tout à fait envisageable de voir le PSG empocher 9 points sur les 3 matchs à venir. Pour cela, il faudra néanmoins que les joueurs montrent plus d’envie qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent et surtout que les vedettes du club fassent impérativement leur retour en grande forme sinon cela pourrait sonner le glas pour Thomas Tuchel et de nombreux noms pour lui succéder sont déjà évoqués.