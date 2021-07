Comme après le match contre la Pologne, Alvaro Morata et sa famille ont été menacé de mort hier soir après l’élimination de l’Espagne.

Malgré une excellente entame de match hier soir contre l’Italie, l’Espagne s’est retrouvée menée au score à l’heure de jeu après un festival de Federico Chiesa. Mais à dix minutes du terme, la Roja a réussi à égaliser par l’intermédiaire d’un autre joueur de la Juventus Turin, Alvaro Morata, qui avait débuté la rencontre sur le banc. Héros de l’Espagne pendant quelques minutes, le buteur de 28 ans a buté sur Gianluigi Donnarumma lors de la séance de tirs au but, finalement remportée par l’Italie.

Un échec d’autant plus difficile à supporter puisqu’Alvaro Morata a de nouveau été la cible de menace de mort dans la soirée. Lui et sa famille avaient déjà subi des menaces en phase de poules, après le nul contre la Pologne (0-0). La compagne du joueur, Alice Campello, a poussé un coup de gueule ce mercredi sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, elle a également partagé certains des messages que le couple a reçu. « Pourvu que votre mari ait le cancer et vos enfants aussi », « Vache, j’ai honte que vous soyez Vénitienne, au lieu de montrer votre argent, aidez les gens, salope », « Ne t’avise pas de publier des photos du but de Morata ou j’irai chez toi et je te brûlerai en direct sur Instagram ».

« Honnêtement, je ne souffre vraiment d’aucun de ces messages », a assuré Alice Campello sur les réseaux sociaux. « Je ne pense même pas que ce soit un facteur italien, mais un facteur d’ignorance. Mais je pense que si c’était arrivé à une fille plus fragile, ça aurait été un problème. Le sport c’est d’unir, pas d’évacuer ses frustrations. J’espère vraiment qu’à l’avenir des mesures sérieuses pourront être prises contre ce genre de personnes car c’est honteux et inacceptable. »