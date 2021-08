Le match-phare de la première journée de Bundesliga opposait le Borussia Dortmund à l’Eintracht Francfort. Victoire 5-2 du BVB avec un doublé d’Erling Haaland. Les Jaunes et Noirs prennent deux points d’avance sur le Bayern Munich.

Annoncé dans tous les plus grands clubs d’Europe depuis le début du mercato, Erling Haaland est toujours au Borussia Dortmund en ce début de saison. Et ça se voit ! Le prodige norvégien a entamé la saison par un doublé personnel, entouré de buts de Marco Reus, Thorgan Hazard et Giovanni Reyna. L’Eintracht a répondu timidement par des buts de Passlack et Hauge. Le BVB rejoint le groupe des équipes à trois points : Stuttgart, Hoffenheim et Wolfsbourg. Un groupe dont ne fait pas partie le Bayern Munich, tenu en échec à M’Gladbach (1-1), vendredi soir.