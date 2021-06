Actuellement en vacances, Erling Haaland évacue le stress de la saison dernière et prépare même les prochaines échéances. Aujourd’hui au Borussia Dortmund, il ne se ferme aucune porte et est prêt à relever de nouveaux défis.

Intérrogé par le « Telegraph », le buteur norvégien de 20 ans a donné une interview et ne veut pas se prendre la tête. Il n’a pas peur et relever les défis fait partie de ses différents objectifs de carrière. « J’ai fait quelques pas au cours des dernières années et je pense qu’ils ont été de bons pour moi pour sortir de ma zone de confort et me développer encore plus. Je veux me mettre au défi dans tout ce que je fais. C’est quelque chose auquel je pense. C’est aussi à chacun de toujours le faire. Les gens peuvent parfois être trop à l’aise de rester dans leur « zone », donc je pense qu’il est important de sortir de ça (…) Ma carrière va déjà très vite mais aussi à une vitesse que j’aime. C’est vrai que je suis jeune mais je me fixe des objectifs tout le temps et je ferai tout pour les atteindre. »

Pour rappel, le Real Madrid, mais aussi Chelsea sont sur le coup et souhaite le faire signer lors du prochain mercato. De son côté, Dortmund n’est pas forcément vendeur et il faudra débourser plus de 100 millions d’euros pour convaincre les dirigeants du club de la Ruhr.