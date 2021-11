Le transfert d’Erling Haaland coûtera la somme faramineuse de 350 millions d’euros, honoraires et salaires confondus.

Le Cyborg du Borussia Dortmund, âgé de seulement 21 ans, est l’un des talents les plus prometteurs du football mondial et il ne manque pas de prétendants en vue d’un transfert cet été. Chelsea et Manchester United sont à l’affût pour tenter de recruter le Norvégien en 2022, mais ils devront également se frotter à la concurrence de Manchester City, de Liverpool, du Real Madrid ou encore du Paris Saint-Germain. Quoi qu’il en soit, il faudra dépenser une véritable fortune pour recruter Erling Haaland l’an prochain.

Si l’attaquant du Borussia Dortmund dispose bien d’une clause libératoire comprise entre 75 et 90 millions d’euros, il ne s’agit que d’une infime partie de la future transaction. Son agent, Mino Raiola, a déjà prévu le coup et il s’assurera du meilleur accord pour lui et le joueur. D’après les informations du quotidien espagnol AS, 250 millions d’euros de salaire pourraient en effet s’ajouter à l’opération. Soit la coquette somme de 50 millions d’euros par an dans la poche d’Haaland, pour un contrat de cinq ans.

En ajoutant enfin les bonus ainsi que les frais d’agent, l’addition pourrait ainsi atteindre les 350 millions d’euros pour les cinq prochaines années à venir. Bref, il faudra avoir les reins bien accrochés pour s’offrir l’attaquant le plus convoité de la planète.