En ce début de saison, le football mondial a son lot de crack. Parmi eux, on va essayer de découvrir quelles sont les meilleures recrues à la trêve internationale. Erling Haaaland, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Robert Lewandowski.

Erling Haaland est sans aucun doute le plus gros transfert de cet été. Pas en prix, mais en performance. Pour 60 M€, il écrase la Premier League de son talent et est la recrue qui fait le meilleur début de saison de l’histoire de Manchester City, et même d’Angleterre. En effet, Erling Haaland en est déjà à 23 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Citizens. Déjà d’une valeur de 170 M€, Pep Guardiola et sa clique sont déjà assuré d’avoir fait le casse du siècle en récupérant le Norvégien.

Parmi les gros transferts de cet été, on retrouve aussi Robert Lewandowski qui fait, comme attendu, un début de saison absolument stratosphérique. Avec 18 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, le Polonais n’a pas pris beaucoup de temps pour prouver qu’il était le meilleur du monde à son poste. D’autres parts, on retrouve le géorgien Khvicha Kvaratskhelia qui, du haut de ses 21 ans, a convaincu le monde entier malgré qu’il a été reffusé dans de nombreux grands clubs l’été dernier. Avec 8 buts et 11 passes décisives le Géorgien est absolument phénoménal.