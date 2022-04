Pisté par les plus grands clubs d’Europe, Erling Haaland devrait annoncer son futur club d’ici quelques jours, après une réunion à Monaco avec Mino Raiola.

D’après les informations du Ruhr Nachrichten, Erling Haaland a quitté l’Allemagne quelques heures à peine après le Klassiker face au Bayern à Munich (1-3). Le Cyborg norvégien a pris le premier vol pour la France, plus précisément la Côte d’Azur, où il s’était déjà rendu il y a plusieurs mois pour retrouver son agent Mino Raiola. Le média allemand assure que la raison de ce voyage improvisé est la même : discuter de son avenir avec le célèbre agent italien. En Allemagne, il a été rapporté que le 30 avril prochain est la date limite pour l’activation de la clause libératoire d’Erling Haaland.

Ainsi, Haaland aurait attendu la fin de l’entraînement du Borussia Dortmund ce dimanche pour se rendre sur la Côte d’Azur le temps d’un voyage éclair. Sport 1 confirme les informations du Ruhr Nachrichten, et ajoute qu’une réunion avec Mino Raiola se tiendra à Monaco, où ce dernier réside. Ce n’est pas la première fois que le joueur du BVB débarque à Monaco, et le temps presse pour prendre une décision finale concernant son avenir. En Allemagne, on pense que le prodige de 21 ans aura fait son choix d’ici quelques jours.