Pisté par les plus grands clubs d’Europe, Erling Haaland pourrait rejoindre le Real Madrid pour atteindre son rêve de Ballon d’Or.

Si le Parisien Kylian Mbappé reste la priorité ultime du Real Madrid au prochain mercato, l’actuel leader de la Liga garde aussi un œil sur l’autre phénomène du football européen : Erling Haaland. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024, le Norvégien pourrait se faire la malle dès cet été grâce à une clause libératoire avoisinant les 75 millions d’euros. Sauf que sur ce dossier, les Merengues ne seront pas tout seul. Manchester City, le FC Barcelone et même le Paris Saint-Germain font partie des clubs à l’affut.

Mais selon Goal, la future décision d’Erling Haaland ne dépendra que d’un élément : le Ballon d’Or. Le buteur de 21 ans veut mettre la main sur le Graal et il choisira le club le plus susceptible de le mener vers son premier Ballon d’Or. « C’est devenu une obsession pour lui, et il l’a fait savoir à Mino Raiola, son agent », explique le média précité. Et pour atteindre cet objectif, le joueur aurait déjà donné sa priorité à Manchester City et au Real Madrid, même Haaland sait qu’il devra faire face à la concurrence de Kylian Mbappé en Espagne.