D’après la presse espagnole, Erling Haaland a refusé une offre de contrat XXL de la part de Manchester City.

Si Kylian Mbappé fait toujours la Une des journaux en Espagne, l’autre phénomène du football européen Erling Haaland a également le droit à sa part de lumière. Ce vendredi, le quotidien AS annonce d’ailleurs une grande nouvelle concernant l’avenir du Cyborg norvégien. Encore auteur d’une grosse saison sous les couleurs du Borussia Dortmund malgré une récente blessure musculaire, Erling Haaland fait toujours saliver les grands d’Europe. Et aux dernières nouvelles, Manchester City aurait activé le dossier en premier avec une offre de contrat XXL.

Nos confrères espagnols de chez AS évoquent un contrat colossal avec un salaire annuel net entre 27 et 28 millions d’euros. De quoi faire tourner la tête à beaucoup de footballeurs, mais pas à Haaland, qui n’a pas donné suite à cette proposition et qui ne semble pas faire de l’argent sa priorité. Une bonne nouvelle en perspective pour le Real Madrid et le FC Barcelone, qui espèrent également boucler son recrutement cet été. Le quotidien espagnol précise en revanche que le choix personnel d’Erling Haaland se dirige plus vers les Merengues alors que son agent Mino Raiola et son père pousseraient en faveur de Manchester City. Affaire à suivre…