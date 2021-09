Toujours au Borussia Dortmund malgré un été mouvementé, Erling Braut Haaland aurait pu jouer en Serie A si la Juventus Turin n’avait pas manqué le coche. Un regret amer que ressent encore la direction turinoise.

Les langues se délient à la Juventus Turin. Après avoir révélé quelques détails concernant le transfert éclair de Cristiano Ronaldo, Cherubini, le directeur sportif de la Vieille Dame, regrette de ne pas avoir pu enrôler Erling Braut Haaland : « Haaland est un regret pour la Juventus. Nous le voulions il y a des années mais il n’était pas attiré par un prêt potentiel. Acheter Haaland maintenant ? On va chercher des joueurs comme Erling avant d’arriver à maturité, même si je ne veux rien interdire. »

Ses dernières déclarations semblent indiquer et confirmer un changement de politique à la Juventus Turin avec désormais un recrutement tourné vers l’avenir et non plus vers l’achat de joueur star.