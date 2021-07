Milieu de terrain de Manchester United et de l’Equipe de France, Paul Pogba fait le point sur l’Euro 2020 qui vient de se terminer par la victoire finale de l’Italie contre l’Angleterre.

C’est sur Twitter que le milieu des Bleus a dressé une sorte de bilan de cet Euro 2020. Il n’oublie pas non plus le cas Christian Eriksen. « C’était encore un rêve de jouer un tournoi aussi prestigieux et contre les meilleures nations du monde. Nous n’avons pas pu réussir mais je tiens à féliciter l’Italie pour avoir remporté le tournoi. Je tiens également à féliciter chaleureusement le Danemark et Christian Eriksen pour avoir montré de la force dans vos moments difficiles. Merci encore à tous les fans pour votre énergie et votre positivité. Je me souviendrai toujours de ce tournoi spécial pour le reste de ma vie. C’était super de vous voir tous dans les stades après 18 mois difficiles. J’espère à bientôt et avec le trophée ! »