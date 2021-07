Erik Lamela a décidé de quitter Tottenham pour rejoindre le Séville FC pendant l’été. Le joueur explique son choix.

« Je voulais jouer en Liga un jour avant de mettre un terme à ma carrière. J’ai encore beaucoup de chemin à parcourir d’ici là, mais l’occasion était trop belle pour la refuser. Je suis un joueur expérimenté et Séville est un grand club qui a remporté de nombreux trophées. Je suis très heureux d’être ici. Je vais essayer d’apporter une valeur ajoutée et d’aider l’équipe autant que possible. (à propos du but inscrit face à Arsenal le 14 mars dernier) Le coup du foulard est une technique différente. Je me décide au tout dernier moment, c’est une décision de dernière seconde. Parfois c’est un but, d’autres fois non. Les gens ne se concentrent que sur les buts, mais parfois vous ne marquez pas. Heureusement, j’ai l’impression de bien l’exécuter, mais ce n’est qu’un geste technique », a indiqué le joueur face aux médias.