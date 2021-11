Pierre Ménès a expliqué pourquoi il a reçu Eric Zemmour sur son nouveau site internet pour parler football.

« Je suis chez moi, et je fais ce que je veux sur mon site. Depuis longtemps, j’ai remarqué que beaucoup de personnalités politiques aiment le foot : Valls, Sarkozy, Hollande, Macron… Je pense que c’est intéressant de leur donner la parole pour voir une autre facette de leur personnalité en s’exprimant sur leur passion. Pourquoi Zemmour en premier ? Car c’est le premier qui m’a dit oui. J’ai le numéro de deux personnes politiques : Zemmour et Valérie Pécresse. Donc j’ai contacté Zemmour, il m’a dit ok », a indiqué l’ancien consultant de Canal.

Et d’ajouter : « J’ai trouvé l’interview de qualité. Quand il a parlé de l’attachement de Benzema à l’Algérie, je l’ai repris. On a le droit d’interviewer des gens avec lesquels on n’est pas d’accord. Si j’interviewe Mélenchon, on va dire que je suis une girouette. Non, on peut interviewer tout le monde. J’ai entendu : “Tu donnes la parole à un facho”. Mais on n’a pas dit ça à Ruquier et Salamé ou aux Grandes Gueules quand ils ont invité Zemmour. Alors pourquoi moi je prends des remarques quand j’interview Zemmour ? Si les gens ne peuvent pas saquer Zemmour, c’est leur droit. Mais moi, je fais mon travail, et pas pour faire du buzz… Si j’interviewe Macron, on dira que je suis à la solde du gouvernement… Dans ce cas-là, je ne fais plus rien ! »