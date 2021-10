En conférence de presse Olivier Dall’Oglio, l’entraineur du MHSC, s’est dit favorable à la sonorisation des arbitres.

C’est le débat du moment : Faut-il équiper les arbitres d’un micro ? Dans la semaine, l’entraineur du Paris Saint-Germain s’est opposé à cette réforme. Il trouve que cela enlèverait « d’une part de folklore et de mystère qui font partie de ce spectacle qu’on aime tant. Je crois qu’il faut préserver certains mythes. ». Contrairement au technicien argentin, Olivier DAll’Oglio est lui favorable à cette idée.

« Que l’arbitre ait un micro, ça ne me dérangerait pas du tout. Parfois, les joueurs se plaignent de ce qu’ils entendent, et les arbitres aussi. Si tout le monde entend, au moins, ce sera clair. Si des entraîneurs ou des joueurs parlent mal, il faudra les sanctionner. Et pareil pour les arbitres », déclare le technicien montpelliérain avant de recevoir Nantes ce dimanche à 15h.