A l’issue de la victoire, 3-2, contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations, Jules Koundé a offert son maillot à un supporter qui s’est fait agressé par des individus qui lui ont dérobé le maillot. Quelques heures après, le rappeur marseillais s’est vanté d’avoir récupérer la tunique de l’international Français sur ses réseaux sociaux.

Alors que les hommes de Didier Deschamps ont acquis la qualification pour la finale de la Ligue des Nations dans les dernières secondes face à la Belgique, la soirée a viré au cauchemar pour ce supporter de l’équipe de France. Venu au stade avec un drapeau du FC Séville, et une pancarte où l’on pouvait lire: « kounde ton maillot ». Le défenseur du FC Séville heureux de la victoire face à la Belgique, 3-2, en demi-finale de la Ligue des Nations est venu offrir son maillot à ce supporter, qui s’est fait agressé par plusieurs individus, qui ont fini par lui dérober la tunique du défenseur français.

« Je n’ai pas le temps de le cacher qu’une personne m’agresse pour le voler. On le voit très clairement sur cette vidéo. Ce n’est que le début. les supporters essaient de me venir en aide contrairement au stadier qui restent immobile. Cependant personne ne parvient à l’arrêter. Je m’accroche au maillot, je finis au sol, je me fais insulter. Deux amis de l’agresseur viennent aussi m’attaquer pour voler le maillot. Un supporter va tenter de me venir en aide, il est repoussé par un ami de l’agresseur. Je résiste en 4v1 jusqu’au violence physique. On me mord violemment la main et je prends des coups, je finis par céder. On demande de l’aide à la sécurité. Ils s’échappent mais sont retenus par des supporters et un membre de la sécurité intervient. Mais un de leurs amis vient discrètement récupérer le maillot dans leurs dos et s’échappent avec. La fouille des 2 individus ne donnera rien », explique le supporter sur son compte twitter.

Quelques heures plus tard, le rappeur marseillais Medhi YZ, dans un story sur ses réseaux sociaux, se vante littéralement d’avoir récupérer le maillot de Jules Koundé. Il évoque également en détail l’agression qu’a subit le supporter de l’équipe de France.