Kylian Mbappé ne cesse de battre des records. Titulaire lors de la demi-finale de Ligue des Nations face à la Belgique, il est devenu le plus jeune de l’histoire des Bleus à atteindre le cap symbolique des 50 sélections à seulement 22 ans et 291 jours. A titre de comparaison, Karim Benzema a fêté sa cinquantième sélection à 24 ans et 240 jours.