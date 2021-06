Dans un entretien pour Goal, Thierry Henry, champion d’Europe en 2000 fait l’éloge de Kylian Mbappé qui selon la légende d’Arsenal peut permettre à la France de remporter le titre.

Kylian Mbappé, champion du monde 2018, n’a que 22 ans et pourtant il est déjà indispensable en Equipe de France. Thierry Henry, champion du monde 1998 et champion d’Europe en 2000 est littéralement sous le charme du joueur du Paris Saint-Germain : « C’est le genre de gars qui peut transformer un match nul en victoire, une défaite en match nul et parfois une défaite en victoire. Il a ce talent. Avoir un joueur comme lui est tout simplement incroyable. Non seulement ce qu’il peut faire, mais à quel point il est intelligent avec le ballon. Il utilise son cerveau quand il joue et j’aime ça chez lui. J’espère juste qu’il pourra rester sans blessure et que nous pourrons avoir le luxe de le regarder très longtemps parce qu’il est spécial. »

Cette saison, il a joué 47 matchs pour 42 buts toutes compétitions confondues avec le vice champion de France et sera titulaire ce soir avec l’Equipe de France face à l’Allemagne lors du premier match de poule du Groupe F.