Titulaire hier soir avec l’Equipe de France pour sa première sélection face à la Finlande, Marcus Thuram évoque cette grande première malgré la défaite surprise 2 buts à 0.

Après la rencontre, l’ancien attaquant de l’EA Guingamp est revenu sur son match lui qui a été le seul à tenter de faire des différences contre une équipe finlandaise qui est venue pour jouer au football.

« On a réussi une bonne première période, malgré les deux buts. On a essayé de revenir mais on est tombés sur une équipe de Finlande qui est restée bien regroupée jusqu’à la fin. J’essaye d’apprendre, de beaucoup regarder, de voir comment se comportent les autres internationaux. J’espère acquérir le plus d’expérience et le plus vite possible. » Explique le fils de Lilian Thuram au micro de « M6 » après le match.