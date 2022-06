Vendredi soir, l’équipe de france s’est incliné, 2-1, contre le Danemark lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Guy Stéphan, entraineur adjoint, érige « la fatigue » comme responsable de cette défaite.

Après une série de sept victoires, l’équipe de france est tombée face au Danemark. Une défaite, 2-1, contre une belle équipe danoise lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Guy Stéphan, entraineur adjoint des bleus, n’a pas pointé du doigt la prestation de ses joueurs mais plutôt la fatigue présente dans les rangs tricolores.

« On savait que l’équipe danoise était une belle équipe, très structurée. Sans chercher d’excuse, on arrive dans une fin de saison où les joueurs ont beaucoup joué et ont besoin de se régénérer. Malgré cela, je n’ai rien à leur reprocher. Ils ont fait ce qu’ils ont pu. Si la frappe de N’Golo rentre au lieu de frapper le poteau, ça peut changer quelque chose. Cela dit, c’était un match où deux bonnes équipes se sont affrontées. Il y a eu de moins bons passages pour nous, mais aussi de bons passages. On a besoin de beaucoup de fraîcheur pour briller, il nous en a manquée aujourd’hui », a expliqué le fidèle bras droit de « DD » sur M6.

L’équipe de france, qui a remporté la compétition la saison dernière, devra réagir dès lundi face à la Croatie lors de la phase de groupes de la Ligue des Nations.