Olivier Rouyer parle de l’Equipe de France et notamment Raphaël Varane qui selon lui n’a plus sa place en charnière centrale.

« Je suis énormément déçu des prestations de Varane, que ce soit avec le Real ou l’équipe de France. Je ne dis pas qu’il n’a plus le niveau. On peut dire que Ramos a beaucoup apporté à Varane. S’il en est là, c’est grâce à Ramos. Moi je lui reproche de ne pas solidifier cet axe, de ne pas faire grandir Kimpembe ou le jeune Koundé qui arrive. J’ai été admiratif de Varane, mais je trouve que depuis deux saisons, il n’a plus ce niveau-là. » A-t-il expliqué sur le plateau de la chaîne « l’Equipe. »

Avant même de donner un conseil à Didier Deschamps : « Je crois qu’il est temps de penser à passer le relais. Il faut espérer que Kimpembe soit d’un niveau supérieur, qu’il va revenir au top niveau avec le PSG quand il aura réglé ses soucis. Cela permettra peut-être à Koundé, à Lucas Hernandez et pourquoi pas à Upamecano et Zouma de s’affirmer. Il faut bien que les choses changent à un moment donné, » a-t-il poursuivi.