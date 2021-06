Karim Benzema, 33 ans, lors de l’Euro 2020 nuise dispute jusqu’au 11 juillet est en manque de réussite avec l’Equipe de France. Rolland Courbis, consultant Rmc Sport à la solution pour lui redonner confiance.

De retour 5 ans après sa dernière sélection, Karim Benzema est en manque de réussite lors de la préparation avec un pénalty manqué contre le Pays de Galles (victoire 3-0), mais aussi en ce début de compétition où il n’a toujours pas marqué. L’attaquant du Real Madrid, centralise tous les débats surtout depuis le match nul, 1-1, contre la Hongrie lors du deuxième match de l’Euro 2020. Rolland Courbis, consultant Rmc Sport, a la solution pour permettre à l’attaquant aux 85 sélections d’évoluer dans les meilleures conditions : « Je pense qu’il ne faut pas seulement se pencher sur Karim Benzema, il faut aussi se pencher sur son utilisation. On a l’exemple avec le match contre la Hongrie. Personne ne sait ce qu’il se serait passé si on avait démarré le match sur une formule avec Dembélé et sans Rabiot, pour démarrer le match avec Rabiot et sans Dembélé. Karim a sa part de responsabilité. Pour le moment, il n’a pas été en réussite dans l’efficacité. Mais dans les matchs de préparation, il frappe le poteau et Dembélé n’a plus qu’à la pousser, on peut considérer que c’est un demi-but. L’utilisation de Karim, la meilleure organisation autour de Karim… Je ne suis pas sûr, et Didier Deschamps doit y réfléchir, que ce soit ce 4-3-3. Je pense plutôt à un 4-2-3-1, comme on a eu l’occasion de jouer ces dernières années. Matuidi occupait un rôle d’attaquant sans l’être vraiment, Rabiot peut le faire. L’association de Karim avec Giroud n’est pas interdite non plus. La possibilité pour Coman de démarrer le match, pour débuter avec un quatuor offensif et terminer la rencontre avec seulement un trio… Ce sont des réflexions et Didier Deschamps a pour habitude de trouver des solutions. »

Karim Benzema pourra se racheter contre le Portugal, le 23 à 21h à Budapest lors du dernier match de groupe. Un match important puisque les bleus doivent valider la première place du groupe afin d’envisager un huitième de finale à leur portée.