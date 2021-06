Raymond Domenech est remonté contre Karim Benzema. Pour l’ancien sélectionneur, le joueur tricolore n’aurait pas du parler de l’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé à la presse.

« Il prépare l’Euro et il vient de revenir. Avec l’Équipe de France, on parle que de lui et de son adaptation, et lui il nous ramène au Real Madrid. (…). C’est pour cela que tous les sélectionneurs veulent toujours que les joueurs sachent où ils vont avant une grande compétition et que tout soit réglé. C’est une pollution permanente, on ne va parler que de ça. On a parlé de Benzema jusqu’à présent et maintenant on va parler de Benzema et Mbappé au Real. Puis, on va attendre que Mbappé lui réponde. Mais on joue l’Euro, je trouve ça d’une maladresse sans nom. Il n’avait qu’une seule chose à répondre : ‘On joue le Championnat d’Europe et on aura le temps de parler de ça à un autre moment’. Et personne ne lui en aurait voulu « , a-t-il confié à l’AFP.

Dans une interview accordée à Marca, Karim Benzema a déclaré : « Kylian est un jeune joueur avec d’immenses qualités, c’est un bon gars, a confié le Merengue. Il serait bien sûr le bienvenu au Real Madrid, mais quelle équipe ne le signerait pas sans hésiter ? À l’heure actuelle, il a un contrat avec le PSG, on verra ce qu’il décidera. Aujourd’hui, notre priorité est de gagner l’Euro.«