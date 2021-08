Battue par la Suisse aux tirs aux buts cet été en huitième de finale de l’Euro 2020, l’Equipe d France a forcément manquée son rendez-vous. L’occasion pour Didier Deschamps quelques semaines plus tard de revenir sur cet échec.

Dans un long entretien accordé à « l’Equipe », le sélectionneur des Bleus évoque cette déception et l’élimination face à la Nati. Il donne les raisons de ce mauvais parcours. « Le scénario a été fou mais cela ne devait pas nous arriver au vu de la force qui était la nôtre et la solidité qui a toujours été notre ADN. Je n’ ai pas envie de chercher des excuses. Je sais que je suis le seul responsable. Ma fonction veut ça. (…) Le choix tactique de départ ne fonctionne pas. Je ne m’entête pas. Je me suis certainement écarté de mon idée première. J’ ai cherché à améliorer l’ animation offensive, quitte à avoir un peu de déficit défensif, mais j’ aurais voulu que ce déficit soit moins important. Il a été accru par quelques circonstances, comme la blessure des deux arrières gauche et l’ impact physique des trois matches du premier tour, qui ont amené une fatigue plus importante. » Déclare-t-il.

Avant de poursuivre : « la solidité défensive. On a gardé notre efficacité offensive, mais il faut aussi être capables de garder cet équilibre entre l’animation avec le ballon et basculer quand on le perd. Après, je sais que lorsque le résultat n’ est pas au rendez-vous, des choses futiles prennent une dimension disproportionnée. Je suis certain que l’ensemble des joueurs ont donné cent pour cent de ce qu’ils pouvaient donner à ce moment-là et que tout a été mis en œuvre par la FFF pour nous mettre dans les meilleures conditions. À l’ arrivée, il vaut peut-être mieux être un peu moins brillants, mais plus solides. » A terminé le sélectionneur tricolore qui aura de grandes ambitions au Qatar en 2022 pour y disputer la Coupe du monde.