Forfait pour le choc face au Portugal, Ousmane Dembélé manquera même l’intégralité de l’Euro à cause de sa blessure contre la Hongrie.

Ce lundi, les premières nouvelles concernant Ousmane Dembélé n’était pas rassurantes. Touché au genou et sorti à la 87e minute samedi face à la Hongrie (1-1), alors qu’il était entré en jeu à peine trente minutes plus tôt, l’attaquant du FC Barcelone est victime d’une blessure au tendon, comme l’avait confié Didier Deschamps après la rencontre. Mais d’après les derniers examens, le muscle de la cuisse est également être touché. Comme indiqué hier soir, le Français est forfait pour le dernier choc du groupe F face au Portugal ce mercredi (21 heures). Mais ce lundi la FFF a confirmé l’absence d’Ousmane Dembélé pour trois semaines, synonyme de fin d’Euro pour l’ailier de 24 ans. Il a d’ailleurs quitté le rassemblement de l’équipe de France ce lundi. Selon les dernières rumeurs, l’ailier du Barça serait même out pour les trois prochains mois. Les blessures sont un véritable fléau pour Ousmane Dembélé.

Aujourd’hui, le joueur du FC Barcelone a pris la parole sur compte Instagram où il rassure ses supporters et apporte son soutient au groupe France qui jouera la premiere place du groupe F face au Portugal, demain à 21h : « Salut à tous, Comme vous avez pu le lire ou l’entendre ici et là, il est temps pour moi de quitter l’équipe de France. Ce n’est qu’un au revoir comme on dit ! Je reviendrai encore plus fort comme je l’ai toujours fait. Les épreuves me font grandir. Les semaines passées à nous entraîner et nous dépasser nous ont uni comme jamais. Ce groupe est fort et je le sais. On se sait tous !À ce jour je deviens donc, avec vous, le premier supporter des Bleus ! Nous devons aller au bout de ce que nous avons commencé et donner comme toujours le meilleur de nous-mêmes. J’ai confiance en nous, j’ai confiance en eux ! »

Quant à moi, je vous dis à très vite sur les terrains et vous remercie pour votre indispensable soutien !