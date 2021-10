Hugo Lloris, qui portera le brassard de capitaine de l’Équipe de France face à la Belgique (jeudi 20h45) en demi-finale de la Ligue des nations évoque cette compétition souvent décriée depuis sa mise en place par l’UEFA mais aussi l’importance pour les Bleus de remporter cette compétition après un champion d’Europe décevant.

L’équipe de France retrouve la Belgique trois ans après la demi-finale à la Coupe du Monde où les bleus se sont imposés, 1-0, grappe à un but de Samuel Umtiti. Cette rencontre, qui entre dans le cadre du final four de la Ligue des Nations n’est pas du calibre d’un match à élimination direct en coupe du monde ou lors d’un championnat d’Europe même si l’enjeu est de taille pour le champion du monde 2018.

« Ce sont les plus grandes nations européennes, le niveau est bien présent. Si les quatre nations se sont qualifiées, c’est qu’elles se rapprochent des meilleures. Ça fait des affiches très intéressantes. Ça ne ressemble pas à une Coupe du monde, à un Euro mais c’est un trophée en jeu. Cela concerne les meilleures nations européennes. Mais on est concentrés avant tout sur le match de jeudi. La Belgique est une très grande nation, elle est première au classement FIFA depuis des années, on s’attend à un combat, il faudra être prêt », confie l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais à l’équipe.

Après un euro décevant, les hommes de Didier Deschamps devront réagir comme l’explique Hugo Lloris: « Les joueurs ont retrouvé un rythme de compétition. Le mercato est passé. Le focus de chacun est bien sur les performances. Je ressens depuis le début de la semaine une énergie positive. »