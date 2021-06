Muet depuis le début de la compétition, Kylian Mbappé devra se montrer plus altruiste pour faire la différence.

Ce soir face à la Suisse (21h), Kylian Mbappé a l’occasion de se racheter après un début d’Euro décevant. Interrogé au sujet de l’état de forme du Parisien, Bixente Lizarazu – qui commentera le match sur TF1 – estime que le buteur de l’équipe de France doit surtout s’améliorer sur le plan collectif.

« Kylian Mbappé est devenu un joueur majeur, qui peut faire basculer un match à tout moment et qui n’a pas peur de prendre ses responsabilités sur le terrain. Ce paradoxe ne doit pas être toujours facile à appréhender, ni pour lui ni pour les cadres. Dans une équipe de foot, le statut se gagne à la compétence, à l’expérience, à la personnalité. Les cadres peuvent parfois regarder de travers un jeune qui monte et qui revendique beaucoup. Mais Mbappé n’est pas un jeune comme un autre, parce qu’il fait déjà partie des joueurs les plus importants de l’équipe. Il n’est donc pas illogique qu’il s’affirme. Mais est-il déjà complètement un leader ? Du leader, il a le côté gagneur, perfectionniste, omniprésent dans son discours. Il ne craint pas d’affirmer son ambition, il veut battre tous les records et il semble ne jamais être rassasié. Ce leadership reste toutefois encore assez individuel. Ce qui lui manque peut-être pour devenir fédérateur comme d’autres, c’est de raisonner et de communiquer plus collectif. Le leader doit prendre soin de ses partenaires. On ne gagne jamais seul. »