Olivier Giroud; 34 ans a marqué un doublé lors du dernier match de préparation à l’Euro 2020 de l’Equipe de France contre la Bulgarie au Stade de France. A l’issue du match il a exprimé son bonheur.

Rentré à la 41e minute à la place de Karim Benzema, Olivier Giroud s’est offert un doublé en fin de match. Le vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea n’est plus qu’à 5 buts de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France. Au micro de M6, le grenoblois était très heureux de sa prestation : « Peu importe les circonstances, on ne lâche rien. Quand on fait appel à moi, le plus important est de faire le boulot. J’ai eu des bons services de mes partenaires. Ils savent où je me déplace et il s’agit juste de bien finir. Il n’y avait pas besoin d’être rassurés. On a simplement mis le bleu de chauffe. Quand on n’avait pas le ballon, on a bien fait les replacements défensifs. C’est quand on n’a pas le ballon qu’il faudra faire les efforts et être solidaires. Ce soir, c’est ce qu’on a fait. »

Le champion du monde 2018 et ses coéquipier débuteront leur Euro, mardi prochain à 21h, contre l’Allemagne à Munich.