Au lendemain de l’émission des bleus en huitième de finale de l’Euro 2020, le président a donné une interview au Figaro où il a évoqué l’avenir de Didier Deschamps et une possible arrivée de Zinedine Zidane.

Quelques heures après la défaite des bleus contre la Suisse huitième de finale de l’Euro 2020, les rumeurs sur un licenciement de Didier Deschamps et une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc des champions du monde s’intensifient. Dans les colonnes du Figaro, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Great explique qu’il aura un entretien avec l’actuel sélectionneur et que Zizou sera forcement un jour le sélectionneur des Bleus : « C’est un homme que j’apprécie, on ne va pas refaire son parcours de joueur et d’entraîneur. Zidane arrivera bien un jour à la tête des Bleus. Quand ? Je ne sais pas. Je n’ai pas de scoop à vous annoncer. n ne va pas tout remettre en cause, après tout ce qu’il a fait. On parle d’un homme qui a tout gagné et nous a fait remporter la Coupe du monde en 2018. J’attends de le voir et qu’on discute ensemble pour faire le bilan de cette compétition et parler football. Je veux voir dans quel état d’esprit il est, si sa motivation est intacte, et la mienne aussi. »