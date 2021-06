De retour en Equipe de France, cinq ans après sa dernière sélection, lors de l’Euro 2020, Karim Benzema n’a toujours pas marqué. L président de la Fédération Française de Football ne s’inquiète pas pour lui.

Lors du premier match de préparation au championnat d’Europe, Karim Benzema a manqué un pénalty contre le Pays de galles (victoire 3-0), contre l’Allemagne (victoire 1-0), un but lui a été refusé pour une position de Hors-Jeu et hier, lors du match nul, 1-1 contre la Hongrie, il a manqué de réalise de réalisme. Pour autant, cela n’inquiète pas Noël Le Graët : « Pour le moment, il n’a fait que deux matchs officiels, après deux amicaux. Il faut aussi qu’il trouve ses marques. Au premier match, je l’ai trouvé satisfaisant. Hier, c’était valable pour tous les attaquants: le nombre de kilomètres qu’ils doivent faire sans ballon, avec 33 degrés, c’est difficile. C’est de toute façon un homme qui a une bonne vision du jeu et qui devrait être à un très bon niveau par la suite. »

Pour rappel, l’attaquant du Real Madrid a marqué27 buts en 85 sélections et il aura l’occasion de rattraper le temps perdu, mercredi 23 juin contre le Portugal comptant pour la dernière journée de la phase de groupe de l’UEFA Euro 2020.