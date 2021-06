Agacé par les premiers matchs de Kylian Mbappé, Jérôme Rothen a poussé un énorme coup de gueule ce soir sur RMC.

Malgré la première place de l’équipe de France dans le groupe F de l’Euro 2020, Jérôme Rothen n’est pas pleinement satisfait. Sur l’antenne de RMC ce vendredi, l’ancien milieu de terrain du PSG a fait le point sur les défauts de l’équipe avant le match de lundi (21h) face à la Suisse. Il pointe notamment du doigt l’attitude de Kylian Mbappé, bien loin du niveau affiché en fin de saison avec Paris.

« Je pense que Deschamps n’arrive plus à gérer ça. Il laisse trop Mbappé se disperser et ça se voit. Cela se voit dans ses prestations. Est-ce que Mbappé fait un bon Euro ? Non. Individuellement, il n’est pas dans le vrai comme au PSG sur la fin de saison. Si on le met tout là-haut, on ne peut pas se satisfaire de ça. Je suis désolé. On attend beaucoup mieux de lui. (…) Et qu’est-ce qu’il vient foutre à tirer les coup francs directs ? »