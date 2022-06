De passage en conférence de presse ce jeudi, à la veille du match de Ligue des Nations face au Danemark (20h45, au Stade de France), Hugo Lloris a fait le point sur les objectifs des Bleus.

« Jouer quatre matches en cette fin de saison, c’est quelque chose de nouveau. En peu de temps. Ce sera l’occasion de donner du temps à jeu à beaucoup de joueurs, c’est une bonne chose pour tout le monde. Les têtes sont fatiguées, les corps aussi. Mais c’est toujours bien de représenter l’équipe de France. À nous de réaliser de bons matches, en affichant tout ce qu’il faut en termes d’état d’esprit. On essaie de se préparer, de se donner toutes les chances dans cette compétition (Ligue des Nations), on est concentrés sur cette phase de poules, avec des adversaires de qualité comme le Danemark, la Croatie, l’Autriche, que l’on connaît moins. À six mois du Mondial, il n’y a rien de mieux que la compétition pour se jauger, pour créer une dynamique positive. »

Le capitaine de l’équipe de France a également donné son avis sur le trio Mbappé-Benzema-Griezmann et leur rôle à jouer en fin d’année lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. « On a le potentiel de gagner une troisième étoile, oui. Mais le foot, c’est une question d’équilibre, on ne peut pas uniquement se reposer sur nos talents offensifs. Forcément, quand on a ces trois joueurs de cette dimension… Vaut mieux les avoir dans notre camp. »