À l’occasion de son entretien pour « Eurosport », Paul Pogba n’a évité aucun sujet et parle de sa relation avec le revenant Karim Benzema en Equipe de France.

« Karim, j’ai toujours été bien avec lui. On a toujours eu une très bonne relation. On se croisait souvent pendant les vacances, on se voyait. Sur le terrain, j’essaye beaucoup de m’adapter à lui, il essaye de s’adapter à moi aussi. On se parle beaucoup, donc j’essaye de voir un peu ses mouvements. Même avec Grizou, Kylian, on essaye de se trouver et d’apporter mes qualités. Et lui aussi. Le feeling est toujours bon avec des joueurs de cette gamme là, des joueurs de classe mondiale. Si on peut se trouver et si je peux lui faire des passes décisives, ce serait très bien. » Des mots qui feront plaisir à l’attaquant des Bleus.