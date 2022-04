Frank Leboeur, champion du monde 1998, estime qu’une élimination de l’équipe de france, championne du monde en 2018, serait une vérifiable honte.

Après l’Italie en 2010, l’Espagne en 2014, l’Allemagne en 2018, l’équipe de france sera t-elle éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022 après avoir remporté le titre en 2018 en Russie ? Une hypothèse inconcevable pour Frank Leboeuf: « Je ne veux pas mettre la pression à Didier Deschamps et à son groupe, mais si on ne passe pas la phase de poules, ce serait presque honteux. » Pour rappel, les Bleus affronteront le Danemark, la Tunisie et le vainqueur du barrage intercontinental 1 (Pérou, Australie ou Émirats arabes unis). En 2002, quatre après avoir remporté le mondial 98, les bleus ont été éliminés dès les phases de groupes.