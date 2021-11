Kylian Mbappé, auteur d’un quadruplé, lors de la victoire 8-0 de l’équipe de france face au Kazakhstan a permis aux bleus de valider leur ticket pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Malgré son excellent match, l’attaquant du Paris Saint-Germain retient exclusivement la qualification.

« Le plus important, c’était la qualification. On voulait se donner cette chance de défendre notre titre. Même pour ceux qui l’ont joué et gagné, cela reste un rêve inimaginable de disputer une Coupe du monde. Les gens ont pris du plaisir nous aussi, on a respecté le jeu et l’adversaire, on a voulu faire mal jusqu’à la fin. (Chambré après son but de la tête) « Vendredi j’ai marqué de la tête à l’entraînement avec mon cache-cou. Le sélectionneur criait à la chance donc c’est un coup du destin. C’est vrai que je n’ai pas un grand jeu de tête mais depuis cette année j’ai beaucoup progressé déjà. Ce n’est pas un jeu de tête de haut niveau mais cela commence à correspondre un peu plus à ce que je veux devenir. Je vais continuer à travailler pour en marquer d’autres », a confié le champion du monde 2018 au micro de M6.