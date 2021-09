Après la Boznie, l’Ukraine et la Finlande en éliminatoires de Coupe du onde 2023, l’EDF se réunit à nouveau en octobre. Didier Deschamps vient de dévoiler sa liste.

Le 7 octobre prochain l’Équipe de France affronte la Belgique en demi-finale de Ligue des Nations. Ce jeudi Didier Deschamps a annoncé sa liste de 23 joueurs retenus pour le prochain rassemblement.

Comme attendu Olivier Giroud n’en fait pas partie, tout comme Steve Mandanda remplacé par Benoît Costil. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont eux de retour dans le groupe. Enfin, en l’absence de Kanté, Tolisso et Coman, Didier Deschamps a fait confiance à Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout et Wissam Ben Yedder.

La liste des 23 Bleus :

Gardiens : Benoît Costil (Bordeaux), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan AC).

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Théo Hernandez (Milan AC), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Jules Koundé (FC Séville), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphaël Varane (Manchester United).

Milieux : Mattéo Guendouzi (Marseille), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Jordan Veretout (AS Rome).

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).