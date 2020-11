De retour en Equipe de France depuis quelques matchs, Adrien Rabiot a réalisé une masterclass hier soir sur la pelouse de l’Estadio Da Luz de Lisbonne face au Portugal.

Le milieu français a été très présent au milieu et impliqué sur le but de N’Golo Kanté pour donner la victoire aux Bleus. Après la rencontre, le joueur de la Juve a évoqué ce succès et pense que la Juve d’Andrea Pirlo l’a plus que jamais fait grandir.

« Depuis que je suis à la Juventus, j’ai l’impression d’être un autre joueur et une autre personne. Ce transfert-là m’a fait grandir et je pense que ça se voit en équipe de France. Aujourd’hui, je suis vraiment épanoui dans ma vie de tous les jours, sur le terrain et en dehors ». A expliqué l’ancien parisien après la victoire face au Portugal de Cristiano Ronaldo, son coéquipier en club.