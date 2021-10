Karim Djaziri, conseiller de Karim Benzema, est l’invité de l’alter Foot, émission phare de RMC où il a exprimé le souhait de Karim Benzema de remporter la Coupe du Monde 2022 avec l’équipe de France.

Karim Benzema, ballon d’Or et champion du monde en quelques mois ? Selon son conseiller, Karim Djaziri, qui est l’invité de l’After Foot sur RMC, l’attaquant du Real Madrid rêve de soulever la Coupe du Monde dans quelques mois avec le maillot de l’équipe de France et garde dans un coin de la tête le ballon d’Or, qui sera décerné dans quelques semaines à Paris.

« Le plus important pour Benzema entre la Coupe du monde et le Ballon d’Or ? Gagner la Coupe du monde. Mais quand tu es gamin, tu rêves de devenir pro, de gagner la Coupe du monde et le Ballon d’Or, ça va avec le côté émerveillement », a expliqué Karim Djaziri.

Pour rappel, le ballon d’Or 2021 sera décerné le 29 novembre prochain à Paris tandis que la Coupe du Monde aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. L’équipe de France a besoin d’une victoire contre le Kazakhstan lors de la prochaine trêve internationale pour valider leur billet pour le Qatar.