Karim Benzema était titulaire lors de la victoire 3-0 face au Pays de Galles lors du premier match de préparation des bleus à l’Euro 2020 qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet prochain. A l’issue du match, il évoque la fierté de porter à nouveau le maillot de l’équipe nationale.

Cinq ans après, Karim Benzema a porté le maillot de l’Equipe de France, titulaire à la pointe de l’attaque, il a été précieux dans le jeu. L’attaquant du Real Madrid a manqué de réussite su ce match : Le gardien a repoussé un penalty à la 27e, touché le poteau … A la fin du match, Karim Benzema a déclaré au micro de TF1 : J’ai eu de très bonnes sensations, avec une bonne semaine de travail, de physique. Cela monte en puissance. C’était une saison difficile avec la répétition des matchs. Mais je me suis bien senti tout au long du match, je suis monté en puissance, c’est de bon augure pour la suite. Un match, c’est comme ça, l’essentiel est de se créer les occasions, gagner et faire mieux la prochaine fois. Beaucoup de fierté, de joie et l’envie de montrer ce que j’ai fait sur le terrain. »

Prochain rendez-vous mardi prochain face à l’Ecosse pour le deuxième e dernier match de préparation avant le début de l’Euro face à l’Allemagne à Munich.