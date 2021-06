Didier Deschamps a surpris tout le monde en sélectionnant Karim Benzema pour l’Euro (du 11 juin au 11 juillet prochain), six ans après sa dernière sélection.

Le sélectionneur de l’Équipe de France a donné une interview pour l’UEFA à quelques jours du début de l’Euro 2020. Il évoque le retour de Karim Benzema : « Il est là aujourd’hui, il est heureux d’être là. Moi aussi. L’ensemble du groupe aussi. Nous avons le même objectif qui est de faire en sorte d’être le plus compétitif possible. C’est un leader technique, j’ai la chance et le privilège d’en avoir plusieurs. L’avoir avec nous nous permet d’avoir une équipe de France la plus compétitive possible. » L’attaquant du Real Madrid sera titulaire ce soir face au Pays de Galles lors du premier match de préparation des Bleus. Pour rappel, la France fait partie du groupe de la mort avec l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie.